«Крылья Советов» — «Спартак»: самарцы сравняли счет

«Крылья Советов» сравняли счет в матче против «Спартака» в 10-м туре РПЛ — 1:1.

На 86-й минуте забил Мартин Крамарич.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 17:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

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