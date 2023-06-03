«Крылья Советов» обыграли «Спартак» и остались в РПЛ

«Спартак» на выезде проиграл «Крыльям Советов» в матче последнего — 30-го — тура РПЛ — 0:1.

Единственный гол в игре на 53-й минуте забил Бенхамин Гарре.

В первом тайме капитан красно-белых Георгий Джикия был удален со скамейки запасных за брань в адрес арбитра.

«Спартак» с 54 очками занял третье место по итогам сезона-2022/23 РПЛ. «Крылья Советов» набрали 32 очка и избежали стыковых матчей. Самарцы обошли «Факел» и «Пари НН» и заняли 12-е место в РПЛ.