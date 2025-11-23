«Крылья Советов» — «Ростов»: Марин удвоил преимущество самарцев

Полузащитник «Крыльев Советов» Джимми Марин увеличил преимущество своей команды в матче 16-го тура РПЛ против «Ростова» — 2:0.

Хавбек отличился дальним ударом на 55-й минуте встречи.

Гол в ворота «Ростова» стал для Марина первым в чемпионате России-2025/26.