«Крылья Советов» предложили Горшкову улучшенный контракт

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков может продлить контракт с клубом, сообщает Sport24.

По сведениям источника, самарский клуб сделал официальное предложение 25-летнему россиянину о продлении контракта на улучшенных условиях.

Горшков выступает за самарскую команду с лета 2020 года. В минувшем сезоне защитник провел 34 матча, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.