«Крылья Советов» — «Оренбург»: стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Крыльями Советов» и «Оренбургом» в 26-м туре РПЛ.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Солдатенков, Костанца, Печенин, Ороз, Зиньковский, Олейников, Бабкин, Сергеев, Шитов.

«Оренбург»: Москвичев, Малых, Сидоров, Прохин, Сыщенко, Рыбчинский, Михайлов, Башич, Савельев, Мансилья, Гюрлюк.

Игра пройдет в Самаре. Начало — в 14.00 по московскому времени.