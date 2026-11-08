«Крылья Советов» — «Оренбург»: хозяева ведут в счете после первого тайма

«Крылья Советов» ведут в счете после первого тайма матча 14-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 1:0.

Встреча проходит в Самаре.

Единственный гол на 4-й минуте матча забил полузащитник хозяев Амар Рахманович.