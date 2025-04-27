«Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом» в рамках 26-го тура чемпионата России в воскресенье, 27 апреля. Матч пройдет на «Самара Арене» в Самаре и начнется в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Крылья Советов» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

27 апреля, 14:00. Самара Арена (Самара)

По итогам 25-ти туров РПЛ команда Игоря Осинькина набрала 27 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Клуб из Оренбурга с 17 баллами идет на 15-й строчке чемпионата.

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