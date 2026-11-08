«Крылья Советов» — «Оренбург»: гости остались в меньшинстве после удаления Татаева

Защитник и капитан «Оренбурга» Алексей Татаев получил красную карточку в матче 14-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Встреча проходит в Самаре.

Игрок получил вторую желтую карточку на 51-й минуте после нарушения правил на нападающем хозяев Амаре Рахмановиче.