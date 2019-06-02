"Крылья Советов" - "Нижний Новгород": стали известны стартовые составы

"Крылья Советов" и "Нижний Новгород" объявили составы на ответный стыковой матч за место в премьер-лиге. С первых минут встречу начнет хавбек самарского клуба Артем Тимофеев.

Состав "Крыльев": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Ткачук, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский, Антон, Шейдаев.

Состав "Нижнего Новгорода": Анисимов, Хрипков, Абрамов, Гогличидзе, Хайруллов, Голышев, Сапета, Палиенко, Носов, Фомин, Салугин.

Напомним, в первом матче "Крылья" победили "Нижний Новгород" в гостях со счетом 3:1.

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