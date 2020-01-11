«Крылья Советов» не могут договориться с «Локомотивом» по трансферу Лысова

Как стало известно «СЭ», «Крылья Советов» пытаются договориться с «Локомотивом» о переходе в самарский клуб 21-летнего защитника Михаила Лысова. В составе железнодорожников игрок молодежной сборной России с каждым годом все реже выходит на поле: 13 матчей в РПЛ в сезоне 2017/18, 8 — в сезоне 2018/19 и лишь одна игра за прошедшие 19 туров текущего чемпионата. Однако «Локомотив» пока предлагает лишь вариант с полугодичной арендой без права выкупа, а такие условия не подходят самарцам. Переговоры продолжаются. (Константин Алексеев)