«Крылья Советов» — «Локомотив»: видео голов

«Крылья Советов» на своем поле разгромили «Локомотив» в матче 22-го тура РПЛ — 5:1.

2-я минута: Доминик Ороз — 1:0

4-я минута: Иван Сергеев — 2:0

32-я минута: Иван Олейников — 3:0

41-я минута: Гленн Бейл — 4:0

49-я минута: Иван Сергеев — 5:0

62-я минута: Гленн Бейл (автогол) — 5:1

«Крылья Советов» (22 очка) одержали первую победу с декабря и поднялись на десятое место в РПЛ. «Локомотив» (40) остается четвертым в турнирной таблице.