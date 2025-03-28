«Крылья Советов» — «Локомотив»: Сергеев забил пятый мяч самарцев и оформил дубль

«Крылья Советов» забили пятый мяч в ворота «Локомотива» в матче 22-го тура РПЛ — 5:0.

На 49-й минуте забил Иван Сергеев. Нападающий самарцев оформил дубль. Ранее он отличился на 4-й минуте.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Локомотив»