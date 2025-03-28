«Крылья Советов» — «Локомотив»: самарцы открыли счет

«Крылья Советов» вышли вперед в матче против «Локомотива» в 22-м туре РПЛ — 1:0.

На 2-й минуте отличился защитник самарцев Доминик Ороз.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Локомотив»