«Крылья Советов» со счетом 5:1 разгромили «Локомотив», Сергеев оформил дубль

«Крылья Советов» на своем поле разгромили «Локомотив» в матче 22-го тура РПЛ — 5:1.

Дубль у самарцев оформил Иван Сергеев. Нападающий отличился на 4-й и 49-й минутах. Еще по голу забили Доминик Ороз (2-я минута), Иван Олейников (32-я) и Гленн Бейл (40-я).

Гости отыграли один мяч благодаря автоголу Бейла на 62-й минуте.

«Крылья Советов» (22 очка) одержали первую победу с декабря и поднялись на десятое место в РПЛ. «Локомотив» (40) остается четвертым в турнирной таблице.