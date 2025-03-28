«Крылья Советов» — «Локомотив»: хозяева со счетом 4:0 громят железнодорожников после первого тайма

«Крылья Советов» громят «Локомотив» после первого тайма матча 22-го тура РПЛ — 4:0.

По голу у самарцев забили Доминик Ороз (2-я минута), Иван Сергеев (4-я), Иван Олейников (32-я) и Гленн Бейл (41-я).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Локомотив»