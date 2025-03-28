«Крылья Советов» — «Локомотив»: гости отыграли один мяч

«Локомотив» отыграл один мяч в матче против «Крыльев Советов» в 22-м туре РПЛ — 1:5.

На 62-й минуте мяч попал в ворота хозяев рикошетом от Гленна Бейла после удара Вадима Ракова.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Локомотив»