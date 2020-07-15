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«Крылья Советов» — «Краснодар»: видеотрансляция матча в 18.00

15:45
«Крылья Советов» на своем поле принимают «Краснодар» в матче 29-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
«Крылья Советов» на своем поле принимают «Краснодар» в матче 29-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
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В среду, 15 июля, состоится матч 29-го тура чемпионата России, в котором «Крылья Советов» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Самарцы идут на предпоследней строчке в турнирной таблице, а «быки» ведут борьбу за второе место в чемпионате и прямое попадание в Лигу чемпионов.

Следить за матчем «Крылья Советов» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Краснодар»

Крылья Советов — Краснодар

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