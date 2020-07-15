«Крылья Советов» — «Краснодар»: видеотрансляция матча в 18.00
15:45
В среду, 15 июля, состоится матч 29-го тура чемпионата России, в котором «Крылья Советов» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
Самарцы идут на предпоследней строчке в турнирной таблице, а «быки» ведут борьбу за второе место в чемпионате и прямое попадание в Лигу чемпионов.
Следить за матчем «Крылья Советов» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Краснодар»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
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