В среду, 15 июля, состоится матч 29-го тура чемпионата России, в котором «Крылья Советов» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Самарцы идут на предпоследней строчке в турнирной таблице, а «быки» ведут борьбу за второе место в чемпионате и прямое попадание в Лигу чемпионов.

Следить за матчем «Крылья Советов» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Краснодар»