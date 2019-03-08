"Крылья Советов" и "Енисей" сыграли вничью в молодежном первенстве

"Крылья Советов" сыграли вничью с "Енисеем" в матче 19-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги - 1:1. В составе хозяев поля отличился Александр Нестеров, за гостей забил Тимур Сахаров.

"Крылья Советов", набрав 29 очков, занимают восьмое месте в турнирной таблице молодежного первенства. "Енисей", имея в своем активе 13 очков, расположился на 13-й строчке.

Молодежные команды

19-й тур

"Крылья Советов - мол." (Самара) - "Енисей - мол." (Красноярск) - 1:1 (1:0)

Голы: Нестеров, 14 (1:0). Сахаров, 57 - с пенальти (1:1).

Судья: Савин (Санкт-Петербург).

8 марта. Самара. Стадион "Металлург".

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