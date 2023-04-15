«Крылья Советов» — «Химки»: судья «украл» в первом тайме не менее трех минут

В первом тайме матча 23-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Химки» (0:0) потери на оказание помощи врачами футболистам составили немногим менее пяти минут.

Однако арбитр Рафаэль Шафеев добавил всего две. То есть рефери «украл» у команд и болельщиков около трех минут.

Помимо этого, Шафеев ошибочно не наказал защитника «Крыльев Советов» Романа Евгеньева желтой карточкой, благодаря чему футболист избежал дисквалификации на следующий матч самарцев.