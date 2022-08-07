«Крылья Советов» — «Динамо»: все голы матча

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«Динамо» в рамках 4-го тура РПЛ проводит на выезде матч против «Крыльев Советов».

13-я минута: гол Фернандеса

60-я минута: гол Грулева