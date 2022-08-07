«Крылья Советов» — «Динамо»: Грулев увеличил преимущество гостей

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев отличился в матче 4-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов». Он увеличил преимущество бело-голубых в счете — 2:0.

На 60-й минуте Грулев вышел один на один с голкипером, обвел его и отправил мяч в пустые ворота.

Голевую передачу в свой актив записал полузащитник Никола Моро.