«Крылья Советов» — «Динамо»: Грулев увеличил преимущество гостей
Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев отличился в матче 4-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов». Он увеличил преимущество бело-голубых в счете — 2:0.
На 60-й минуте Грулев вышел один на один с голкипером, обвел его и отправил мяч в пустые ворота.
Голевую передачу в свой актив записал полузащитник Никола Моро.
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|2
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|1
|1
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|7
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Урал – Спартак
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|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|1 : 3
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
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|
Ростов – Оренбург
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|7.08
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|
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|
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Квинси Промес
Спартак
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|
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Краснодар
|4
|П
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Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
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Локомотив
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|1
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