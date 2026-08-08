«Балтика» победила «Крылья Советов» в Самаре

«Балтика» на выезде обыграла «Крылья Советов» в матче 3-го тура чемпионата России — 2:0.

На третьей минуте счет открыл Элдар Чивич. За девять минут до конца основного времени гол забил Брайан Хиль, вышедший на замену во втором тайме.

«Балтика» одержала вторую победу в РПЛ подряд. Команда Андрея Талалаева набрала шесть очков и поднялась на 4-е место в таблице. «Крылья Советов» с двумя очками располагаются на 10-й строчке.

«Балтика» в 4-м туре РПЛ примет «Спартак» 16 августа. «Крылья Советов» сыграют дома с махачкалинским «Динамо» в этот же день.