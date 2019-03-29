"Крылья Советов" - "Арсенал": Самедов и Комбаров сыграют с первых минут

"Крылья Советов" и "Арсенал" объявили составы на матч 21-го тура премьер-лиги. С первых минут встречу начнет хавбек самарцев Александр Самедов и защитник "канониров" Кирилл Комбаров.

Состав "Крыльев Советов": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Рохель, Самедов, Джано, Тимофеев, Корниленко, Канунников.

Состав "Арсенала": Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Мохаммед, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Бакаев, Джорджевич.

"Крылья Советов" занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. "Арсенал" с 27 баллами располагается на 9-й строчке - "канониры" провели на матч больше.

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