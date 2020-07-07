«Крылья» обыграли «Арсенал» в суперматче. Луценко забил в пятой игре подряд, Талалаев одержал первую победу

«Крылья Советов» вырвали победу у «Арсенала» в матче 27-го тура Тинькофф-чемпионата России — 4:2. Туляки открыли счет на 8-й минуте — отличился Александр Денисов.

Через полчаса Виталий Лысцов забил ответный мяч. Во втором тайме Денис Попович, Максим Глушенков и Деян Радонич забили три мяча за 11 минут, сделав счет разгромным.

«Арсенал» смог ответить голом Евгения Луценко на 79-й минуте. 33-летний форвард забил в пятой игре подряд. Для него это 14-й гол в сезоне, в списке бомбардиров он уступает только Артему Дзюбе из «Зенита».

«Крылья» одержали первую победу при Андрее Талалаеве. Специалист возглавил самарцев после отставки Миодрага Божовича и еще не потерпел ни одного поражения (1:1 с «Локомотивом», 0:0 с «Ростовом»). В таблице «Крылья» идут на предпоследнем месте, «Арсенал» — на 10-м.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

27-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:4 (1:1)

Голы: Денисов, 8 (1:0). Лысцов, 38 (1:1). Попович, 57 (1:2). Глушенков, 62 (1:3). Радонич, 68 (1:4). Луценко, 79 (2:4).

«Арсенал»: Шамов, Денисов, Беляев, Довбня, Горбатенко (Пантелеев, 87), Ткачев (Чаушич, 46), Костадинов (К.Кангва, 75), Ломовицкий, Хлусевич, Луценко, Лесовой (Э.Кангва, 75).

«Крылья Советов»: Фролов, Чичерин, Лысцов, Чернов, Гацкан, Комбаров, Кабутов (Тюрин, 84), Тимофеев, Зиньковский (Молчанов, 84), Глушенков (Радонич, 63), Попович (Антон, 90).

Предупреждения: Чичерин, 11. Тимофеев, 19. Комбаров, 32. Лысцов, 41. Лесовой, 42. Костадинов, 50. Чаушич, 56. Чернов, 83.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Сейфетдинов (Казань), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Матюнин. Елеференко (оба — Москва).

7 июля. Тула. Стадион «Арсенал».