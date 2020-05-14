Крыховяк на русском языке поблагодарил Семина за совместную работу

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поблагодарил главного тренера Юрия Семина за работу.

Ранее руководство клуба объявило о том, что не будет продлевать с Семиным контракт, который заканчивается 31 мая.

— Было приятно работать с вами, спасибо за эти два года и удачи в будущем, — написал Крыовяк в Instagram.