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Крыховяк на русском языке поблагодарил Семина за совместную работу

21:52
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поблагодарил главного тренера Юрия Семина за работу.

Ранее руководство клуба объявило о том, что не будет продлевать с Семиным контракт, который заканчивается 31 мая.

— Было приятно работать с вами, спасибо за эти два года и удачи в будущем, — написал Крыовяк в Instagram.

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