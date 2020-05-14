Крыховяк на русском языке поблагодарил Семина за совместную работу
21:52
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поблагодарил главного тренера Юрия Семина за работу.
Ранее руководство клуба объявило о том, что не будет продлевать с Семиным контракт, который заканчивается 31 мая.
— Было приятно работать с вами, спасибо за эти два года и удачи в будущем, — написал Крыовяк в Instagram.
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