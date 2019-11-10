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Крыховяк был доставлен в стационар после матча с «Краснодаром»

22:40
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«Локомотив» дома сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 16-го тура чемпионата России. У полузащитника москвичей Гжегожа Крыховяка диагностировано сотрясение головного мозга в результате столкновения с форвардом «быков» Ари, информирует пресс-служба железнодорожников.

«Гжегож был экстренно доставлен в стационар, где ему проведены все необходимые диагностические мероприятия», — говорится на официальном сайте «Локомотива».

Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус травмировал мышцы задней поверхности бедра. В ближайшее время станет известно о сроках восстановления футболиста. Медицинский штаб москвичей считает, что Рыбус не сможет помочь сборной Польши в предстоящих играх.

Юрий Семин: «Мне кажется, что у Крыховяка сломан нос и сотрясение»

Локомотив — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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