Крыховяк был доставлен в стационар после матча с «Краснодаром»

«Локомотив» дома сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 16-го тура чемпионата России. У полузащитника москвичей Гжегожа Крыховяка диагностировано сотрясение головного мозга в результате столкновения с форвардом «быков» Ари, информирует пресс-служба железнодорожников.

«Гжегож был экстренно доставлен в стационар, где ему проведены все необходимые диагностические мероприятия», — говорится на официальном сайте «Локомотива».

Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус травмировал мышцы задней поверхности бедра. В ближайшее время станет известно о сроках восстановления футболиста. Медицинский штаб москвичей считает, что Рыбус не сможет помочь сборной Польши в предстоящих играх.

Юрий Семин: «Мне кажется, что у Крыховяка сломан нос и сотрясение»