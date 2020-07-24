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Круговой вернулся в «Зенит». Срок аренды в «Уфе» истек

18:40
Данил Круговой. Фото ФК «Уфа».
Данил Круговой. Фото ФК «Уфа».
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Защитник Данил Круговой по истечении срока аренды с «Уфой» возвращается в «Зенит», сообщает сайт уфимцев.

Данил Круговой перешел в «Уфу» летом 2018 года из «Зенита-2». Ровно через год его контракт выкупил питерский «Зенит» и Данил продолжил выступать за «Уфу» на правах аренды. За это время защитник сыграл 22 матча за уфимский клуб, в которых забил 1 гол, а также провел 12 игр за «Уфу-2».

Дополнительная информация:

http://www.fcufa.pro/component/k2/spasibo-danil

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