Круговой вернулся в «Зенит». Срок аренды в «Уфе» истек

Защитник Данил Круговой по истечении срока аренды с «Уфой» возвращается в «Зенит», сообщает сайт уфимцев.

Данил Круговой перешел в «Уфу» летом 2018 года из «Зенита-2». Ровно через год его контракт выкупил питерский «Зенит» и Данил продолжил выступать за «Уфу» на правах аренды. За это время защитник сыграл 22 матча за уфимский клуб, в которых забил 1 гол, а также провел 12 игр за «Уфу-2».