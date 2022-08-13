Круговой считает, что судья верно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в конце матча

Защитник «Зенита» Данил Круговой считает, что главный судья матча 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1) Павел Кукуян верно не стал назначать пенальти в ворота команды из Санкт-Петербурга в конце встречи.

«Был ли пенальти в конце матча? Не было», — сказал Круговой «СЭ».

В конце матча защитник ЦСКА Игорь Дивеев упал в штрафной «Зенита» после контакта с защитником сине-бело-голубых Родригао. Кукуян не стал назначать пенальти. ВАР проверил эпизод и подтвердил, что главный арбитр принял правильное решение.