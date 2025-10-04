Круговой — о смене амплуа: «Я кайфую от своей роли на поле»

Защитник ЦСКА Данил Круговой объяснил, почему ему удалось легко перестроится на игру в атаке.

«Скажу так: каждый футболист должен понимать принципы игры на любой позиции. В моем же случае все вышло идеально: мне нравится играть в атаке, а с Кириллом Глебовым — мы резвые и быстрые, так что у нас есть перед защитниками на контратаках. Я люблю быстро бегать, поэтому такой футбол — подарок для меня. У нас в целом все атакующие игроки действуют нестандартно, и что будет дальше в некоторых моментах — загадка для многих. Мы постоянно меняемся позициями, а наши опорники могут доходить и до штрафной площади соперника. Это круто! Мне нравится такой футбол, и я кайфую от своей роли на поле», — приводит слова футболиста пресс-служба армейцев.

В этом сезоне на счету 27-летнего футболиста 16 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 2 результативными передачами.