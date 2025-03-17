Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

17 марта, 16:33

Мартинс с вывихом плеча провел матч «Спартака» с «Зенитом»: «Было больно, но в такой игре сдаваться нельзя»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кристофер Мартинс с вывихом плеча доиграл матч «Спартака» с «Зенитом».
Фото ФК «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о повреждении, полученном в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

Люксембуржец оформил дубль и принес красно-белым первую победу над «Зенитом» в РПЛ с 2017 года.

«Я почувствовал, что вывихнул плечо, потом получилось поставить его на место. Врач сказал, что играть можно. Было больно, но в такой игре, как эта, сдаваться нельзя.

Боли сейчас особо не чувствую, мне дали много таблеток. Думаю, завтра будет больно, но это часть игры. Иногда нужно пострадать, потом встать и двигаться дальше», — сказал Мартинс после игры в интервью пресс-службе «Спартака».

В текущем сезоне 28-летний полузащитник провел 23 матча во всех турнирах, забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

Источник: ФК «Спартак»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
Читайте также
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • АндрейЕвгеньевич

    Красава !! Люксембург может им гордиться !!

    18.03.2025

  • Friend of Misery

    Ты смотри, получил травму, не нырял дельфином, не валялся, не изображал адские муки; стал героем значимого матча, забив два гола.. Соболев- вот тебе наглядный пример профессионализма.

    17.03.2025

  • zg

    Денисов гнида,которая даже упоминания не заслуживает.

    17.03.2025

  • Alexey Bulatov

    Как Вам заявление игрока Спартака из...Люксембурга и .."патриота .Денисова" из Зенита-играть не буду т.к.мне мало заплатили,чем Халку!?!

    17.03.2025

  • инок

    Вот только так легендами и становятся, Мартинс - ты вчера был лучшим в игре с Зенитом

    17.03.2025

    • Маркиньос — о важности фанатов «Спартака»: «Мы всегда сможем побеждать вместе»

    В «Зените» заявили, что обратятся в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости