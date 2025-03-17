Мартинс с вывихом плеча провел матч «Спартака» с «Зенитом»: «Было больно, но в такой игре сдаваться нельзя»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о повреждении, полученном в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

Люксембуржец оформил дубль и принес красно-белым первую победу над «Зенитом» в РПЛ с 2017 года.

«Я почувствовал, что вывихнул плечо, потом получилось поставить его на место. Врач сказал, что играть можно. Было больно, но в такой игре, как эта, сдаваться нельзя.

Боли сейчас особо не чувствую, мне дали много таблеток. Думаю, завтра будет больно, но это часть игры. Иногда нужно пострадать, потом встать и двигаться дальше», — сказал Мартинс после игры в интервью пресс-службе «Спартака».

В текущем сезоне 28-летний полузащитник провел 23 матча во всех турнирах, забил семь мячей и сделал пять результативных передач.