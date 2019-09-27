Кристиян Бистрович: «У ЦСКА непростой график, постоянно проводим по две игры за неделю»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России с «Уралом». Москвичи с 22 очками занимают второе место в турнирной таблице, команда из Екатеринбурга (14) — шестая.

— С «Уралом» будет очень непросто, как и со всеми соперниками", — цитируют «Известия» Бистровича. — Нам нужно хорошо подготовиться к этой встрече и сыграть на победу. Сейчас у нас непростой график, постоянно проводим по две игры за неделю. Но мы должны быть готовы к этому.

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