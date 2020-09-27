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Кристиян Бистрович: «Локомотив» забил, хотя у него был практически один момент"

20:04
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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович подвел итоги первого тайма матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (перерыв, 0:1).

— Знали, какой будет игра, понимали, что «Локомотив» будет хорошо и компактно обороняться, — сказал в эфире «Матч ТВ» Бистрович. — Нам нужно побыстрее двигать мяч. «Локомотив» забил, хотя у него был практически один момент.

— Что нужно поменять ЦСКА во втором тайме?

— Как я уже сказал, быстрее двигать мяч с фланга на фланг, создавать моменты.

ЦСКА — Локомотив

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