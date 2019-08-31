Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал победу в матче 8-го тура чемпионата России против «Рубина» (3:0). В этой встрече эквадорец отметился голевой передачей.

— Спасибо, что признали меня лучшим игроком, но мне намного важнее было выиграть сегодня, — сказал Нобоа в эфире телеканала «Матч-Премьер». — Раньше мы играли 5-3-2, но теперь перестроились на 4-3-3, стали играть больше в атаку, и это принесло свои плоды. Думаю, окончательно стало полегче после второго гола.