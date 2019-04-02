Кристиан Бистрович: "Сложно подобрать правильные слова, чтобы объяснить ничью с "Уфой"

Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович признался, что ему сложно подобрать слова после ничьей с "Уфой"​ в 21-м туре чемпионата России (2:2). По его словам, красно-синие могли забить больше.

– Сложно подобрать правильные слова, чтобы объяснить то, что произошло в матче с "Уфой", – цитируют "Известия" Бистровича. – Мы должны были довести дело до победы, могли забить еще 1–2 мяча. У нас были отличные шансы. Но в итоге после глупой ошибки мы пропустили гол "из ниоткуда" и упустили победу.