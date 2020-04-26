Криминальная драма, культовый ситком, фильм о «Формуле-1». Домашний кинотеатр от Арнора Сигурдссона

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон в рубрике «Домашний кинотеатр ЦСКА» поделился своим списком фильмов и сериалов, которые можно посмотреть в режиме самоизоляции.

В их число вошли криминальный сериал «Бумажный дом», «Преемник» (вероятно, сериал 2016 года), ситком «Друзья», документальный фильм «Формула-1: Гонять, чтобы выживать» и боевик «Призрачная шестерка».

? Очередной выпуск рубрики #ДомашнийКинотеатрЦСКА, в которой армейцы делятся подборками своих любимых фильмов и сериалов! На очереди ТОП-5 от @arnorsigurdsson:

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? «Бумажный дом»

?? «Преемник»

? «Друзья»

? «Формула 1: Гонять, чтобы выживать»

? «Призрачная шестерка» pic.twitter.com/0y2V0IUaXk — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 26, 2020

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