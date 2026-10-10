«Краснодар» — «Зенит»: Соболев получил желтую карточку в первом тайме

Нападающий «Зенита» Александр Соболев получил желтую карточку в первом тайме матча с «Краснодаром» в 10-м туре РПЛ — 0:0.

На 17-й минуте форвард помешал вратарю «Краснодара» Станиславу Агкацеву быстро вернуть мяч в игру.

На 19-й минуте желтую карточку получил футболист «быков» Даниил Уткин за грубый фол против Луиса Энрике.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

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