«Краснодар» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 25 апреля 2022 года
25 апреля 2022 года в матче 26-го тура РПЛ «Краснодар» примет «Зенит». Игра начнется в 19.00 мск на стадионе «Краснодар», транслировать ее будут matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Команды занимают пятое и первое места в таблице соответственно.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают безальтернативным фаворитом питерский «Зенит», коэффициент на его победу — 1.44 (69%). У «Краснодара» шансов практически нет, на успех хозяев можно поставить с котировкой 7.20 (13%). И даже у ничьей вероятность выше — 4.90 (28%).
При ставке 1000 рублей на ничью выплата в случае успеха составит 4900 рублей.
Верите, что команда Галицкого вмешается в чемпионскую гонку? Можете поставить на 1Х за 2.90.
Философия есть философия даже несмотря на проблемы — это касается «Краснодара». Даже в текущих непростых условиях южане пробивают тотал наравне с «Зенитом». Поэтому можно рискнуть и поставить ТБ3 за 1.90 — игра должна получиться горячей.
Разрыв в коэффициентах убивает интригу — подогреть ее можно при помощи форы. Например, Ф1 (+2) — за 1.41 и Ф2 (-1) — за 1.64.
На кону в этом матче очень многое. Красную карточку можно взять за 2.95, пенальти — за 2.35, а комбо из этих событий — за 5.50.
Отличатся ли обе команды? В личных встречах они делают это с 2018 года. Если считаете, что тренд продолжится, «обе забьют» за 1.77 — специально для вас.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — победа «Зенита» 2:0 за 7.30.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Зенит»
«Краснодар» максимально достойно держится, учитывая все проблемы, которые на них свалились. Денег нет (по слухам), аэропорта нет, легионеры уехали — и все равно клуб потерпел всего два поражения: от крепких «Крыльев» и догоняющего питерцев «Динамо». Вот только соперник у «Краснодара» на этот раз не рядовой, а претендент на чемпионство, более того — не железобетонный. И в этом главная опасность «Зенита», который сделает все возможное, чтобы не допустить второй осечки подряд.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ3.5 за 2.32.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|3 : 2
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|1 : 0
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0