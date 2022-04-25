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«Краснодар» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 25 апреля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» 25 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Сергей Семак в матче БЕТСИТИ Кубка России.
Фото ФК «Зенит»

25 апреля 2022 года в матче 26-го тура РПЛ «Краснодар» примет «Зенит». Игра начнется в 19.00 мск на стадионе «Краснодар», транслировать ее будут matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Команды занимают пятое и первое места в таблице соответственно.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
25 апр, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают безальтернативным фаворитом питерский «Зенит», коэффициент на его победу — 1.44 (69%). У «Краснодара» шансов практически нет, на успех хозяев можно поставить с котировкой 7.20 (13%). И даже у ничьей вероятность выше — 4.90 (28%).

При ставке 1000 рублей на ничью выплата в случае успеха составит 4900 рублей.

Верите, что команда Галицкого вмешается в чемпионскую гонку? Можете поставить на 1Х за 2.90.

Философия есть философия даже несмотря на проблемы — это касается «Краснодара». Даже в текущих непростых условиях южане пробивают тотал наравне с «Зенитом». Поэтому можно рискнуть и поставить ТБ3 за 1.90 — игра должна получиться горячей.

Разрыв в коэффициентах убивает интригу — подогреть ее можно при помощи форы. Например, Ф1 (+2) — за 1.41 и Ф2 (-1) — за 1.64.

На кону в этом матче очень многое. Красную карточку можно взять за 2.95, пенальти — за 2.35, а комбо из этих событий — за 5.50.

Отличатся ли обе команды? В личных встречах они делают это с 2018 года. Если считаете, что тренд продолжится, «обе забьют» за 1.77 — специально для вас.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — победа «Зенита» 2:0 за 7.30.

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Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Зенит»

«Краснодар» максимально достойно держится, учитывая все проблемы, которые на них свалились. Денег нет (по слухам), аэропорта нет, легионеры уехали — и все равно клуб потерпел всего два поражения: от крепких «Крыльев» и догоняющего питерцев «Динамо». Вот только соперник у «Краснодара» на этот раз не рядовой, а претендент на чемпионство, более того — не железобетонный. И в этом главная опасность «Зенита», который сделает все возможное, чтобы не допустить второй осечки подряд.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ3.5 за 2.32.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 1 : 0
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 4 : 1
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 3 : 2
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 1 : 0
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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