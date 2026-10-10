«Краснодар» — «Зенит»: хозяева отыграли один мяч

«Краснодар» отыграл один мяч в матче против «Зенита» в 10-м туре РПЛ — 1:3.

На 55-й минуте отличился Жоау Батчи. За две минуты до этого «Зенит» довел счет до разгромного благодаря голу Александра Соболева.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.