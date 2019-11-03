Безумная концовка! «Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом», забив два гола в добавленное время

«Краснодар» на своем поле в матче 15-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Ростовом» (2:2). В первом тайме дубль за 7 минут оформил полузащитник гостей Алексей Ионов. Уже в добавленное время в составе хозяев отличились форвард Иван Игнатьев и защитник Урош Спаич .

Команда Валерия Карпина (30 очков) завершила первый круг на втором месте, опережая «Локомотив» за счет победы в личной встрече.

«Краснодар» (29 очков) остался четвертым.

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

«Краснодар» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:2 (0:2)

Голы: Ионов, 34 (0:1). Ионов, 41 (0:2). Игнатьев, 90+3 (1:2). Спаич, 90+5 (2:2).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Сулейманов, Олссон (Уткин, 46), Вилена, Фернандеш (Намли, 72), Ари, Берг (Игнатьев, 75).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Хаджикадунич, Чистяков, Чернов, Еременко, Глебов (Сигурдссон, 86), И.Попов (Зайнутдинов, 68), Ионов, Шомуродов, Байрамян (Саплинов, 79).

Предупреждения: И.Попов, 53. Еременко, 57. Чистяков, 63. Зайнутдинов, 77.

Судьи: Еськов. Мосякин, Сафьян (все — Москва).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Матюнин (Москва).

3 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар».

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