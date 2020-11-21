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«Краснодар» — «Тамбов»: прямая трансляция матча

13:30
Тонни Вилена и Юрий Газинский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Тонни Вилена и Юрий Газинский. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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21 ноября, в субботу, «Краснодар» на своем поле сыграет с «Тамбовом» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ. Игра начнется в 14.00 (мск).

Команда Мурада Мусаева не побеждает в чемпионате России на протяжении трех игр. «Быки» с 18 очками занимают 10-е место в турнирной таблице. «Тамбов» — 12 баллов и 13-я строчка.

Следить за матчем «Краснодар» — «Тамбов» можно с помощью онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и видеотрансляции на канале «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Краснодар» — «Тамбов»

Краснодар — Тамбов

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