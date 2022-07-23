«Краснодар» — «Спартак»: Сперцян реализовал пенальти, который был назначен после подсказки ВАР

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил гол в матче 2-го тура чемпионата России против «Спартака». Он реализовал пенальти во второй тайме — 1:3.

Сперцян точно пробил в правый нижний от себя угол. Голкипер «Спартака» Александр Селихов угадал направление удара, но не смог дотянуться до мяча.

Главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил одиннадцатиметровый после подсказки ВАР. Игрок «Краснодара» делал навес в штрафную, но мяч попал в лицо полузащитнику «Спартака» Даниилу Денисову, после чего отлетел ему в руку.