Мозес забил первый гол за «Спартак». Защитник отличился в матче с «Краснодаром»

Защитник «Спартака» Виктор Мозес забил гол на 33-й минуте матча 12-го тура Тинькофф РПЛ в ворота «Краснодара».

Форвард московской команды Эсекиэль Понсе в штрафной площади «быков» выиграл единоборство и скинул мяч Мозесу, который на замахе убрал защитника «Краснодара», пробив мимо вратаря Матвея Сафонова.

Для 29-летнего нигерийца этот забитый мяч стал первым в составе красно-белых.

? Виктор Мозес забивает свой первый гол за «Спартак»



? #КраснодарСпартак на МАТЧ ТВ

? https://t.co/4hncfW1Y1Xhttps://t.co/ZIpQyRg0Xu — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 24, 2020

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак»