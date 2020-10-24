Мозес забил первый гол за «Спартак». Защитник отличился в матче с «Краснодаром»
19:35
Защитник «Спартака» Виктор Мозес забил гол на 33-й минуте матча 12-го тура Тинькофф РПЛ в ворота «Краснодара».
Форвард московской команды Эсекиэль Понсе в штрафной площади «быков» выиграл единоборство и скинул мяч Мозесу, который на замахе убрал защитника «Краснодара», пробив мимо вратаря Матвея Сафонова.
Для 29-летнего нигерийца этот забитый мяч стал первым в составе красно-белых.
? Виктор Мозес забивает свой первый гол за «Спартак»— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 24, 2020
? #КраснодарСпартак на МАТЧ ТВ
? https://t.co/4hncfW1Y1Xhttps://t.co/ZIpQyRg0Xu
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...