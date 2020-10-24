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Мозес забил первый гол за «Спартак». Защитник отличился в матче с «Краснодаром»

19:35
Виктор Мозес. Фото instagram.com
Виктор Мозес. Фото instagram.com
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Защитник «Спартака» Виктор Мозес забил гол на 33-й минуте матча 12-го тура Тинькофф РПЛ в ворота «Краснодара».

Форвард московской команды Эсекиэль Понсе в штрафной площади «быков» выиграл единоборство и скинул мяч Мозесу, который на замахе убрал защитника «Краснодара», пробив мимо вратаря Матвея Сафонова.

Для 29-летнего нигерийца этот забитый мяч стал первым в составе красно-белых.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак»

Краснодар — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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