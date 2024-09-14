«Краснодар» — «Ростов»: Сперцян оформил дубль

Читать «СЭ» в

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил второй гол в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» — 2:0.

Ранее 24-летний футболист отличился на 16-й минуте.