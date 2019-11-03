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«Краснодар» — «Ростов»: правильно ли засчитан гол «быков»? Вот что в реальности видели ВАР

20:25
90+3-я минута матча «Краснодар» — «Ростов». Стоп-кадр момента.
90+3-я минута матча «Краснодар» — «Ростов».
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На 90+3-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Ростов» (2:2) арбитр Алексей Еськов засчитал первый гол «быков», забитый Иваном Игнатьевым. Тут же возникли споры, которые продолжились и после игры.

3&nbsp;ноября. Краснодар. &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Хозяева ушли от&nbsp;поражения, забив два гола в&nbsp;добавленное время.«Краснодар Юнайтед»! Невероятная ничья с «Ростовом»

Пошли разговоры, что ошибся второй ассистент Дмитрий Сафьян, а затем его ошибку не исправил помощник видеоарбитра (АВАР) Алексей Матюнин. Предпринимались попытки на основании стоп-кадров и линий, нарисованных телевещателем, доказать, что игрок «Краснодара» в момент паса оказался за линией офсайда — ближе к линии ворот, чем ростовчанин Рагнар Сигурдссон.

Подобная ситуация возникает не впервые. «СЭ» уже писал об этом после игры «Зенит» — «Ростов» (6:1). И тогда непонятно откуда взялась совсем другая офсайдная линия (точнее, даже две) — не та, на основании которой принимал решение помощник видеоарбитра.

Сегодня в распоряжении «СЭ» оказался тот стоп-кадр, который был в распоряжении АВАР Матюнина, изучавшего офсайдную ситуацию на 90+3-й минуте. На нем хорошо видно, как определялось положение Игнатьева (его головы) относительно Сигурдссона (его плеча). И видно, что игрок «Краснодара» находился до линии офсайда, а не за ней.

Стоп-кадр момента.
Стоп-кадр момента.

Добавлю, что такой же программой пользуются ВАР, в частности, в английской премьер-лиге. Но британцы уже заказали провайдеру технологий усовершенствованный вариант, который позволил бы намного быстрее определять положение футболистов относительно друг друга в ходе игры. (Александр Бобров)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Краснодар — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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