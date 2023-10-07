«Краснодар» — «Ростов»: хозяева отыгрались с 0:2
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко забил гол в свои ворота в матче 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» — 2:2.
На 80-й минуте Сперцян навесил на ближнюю штангу, откуда Хуниор Алонсо головой через рикошет от спины Комличенко забил гол в ворота «Ростова».
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|8
|3
|0
|19-5
|27
|
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|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Урал
|11
|4
|4
|3
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|16
|
6
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|5
|1
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|
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|4
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|
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|
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|
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|
14
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|2
|3
|5
|10-20
|9
|
15
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
16
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|11
|2
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|6
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|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|0 : 2
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|1 : 0
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 2
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1
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