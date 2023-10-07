«Краснодар» — «Ростов»: хозяева отыгрались с 0:2

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко забил гол в свои ворота в матче 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» — 2:2.

На 80-й минуте Сперцян навесил на ближнюю штангу, откуда Хуниор Алонсо головой через рикошет от спины Комличенко забил гол в ворота «Ростова».

«СЭ» ведет онлайн трансляцию матча.