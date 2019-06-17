"Краснодар" проведет товарищеский матч с "Чайкой"

Первый сбор межсезонья "Краснодар" завершит спаррингом с "Чайкой" из села Песчанокопского Ростовской области.

Встреча пройдет в четверг, 20 июня, на стадионе Академии "Краснодара". Начало – в 18.00 по московскому времени, сообщает пресс-служба "быков".​

Вход на трибуны свободный.

В конце прошлого сезона "Чайка" стала участником скандала по итогам матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" против "Черноморца"​ (3:1).

Победа в той игре помогла клубу из Ростовской области сохранить лидерство в таблице и обойти "Урожай" в споре за путевку в ФНЛ.