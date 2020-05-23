Футболисты, тренерский штаб и персонал «Краснодара» прошли тестирование на COVID-19. Как информирует клубная пресс-служба, все тесты дали отрицательный результат.

На данный момент в «Краснодаре» нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

20 мая нападающий Магомед-Шапи Сулейманов сообщил о своем выздоровлении после болезни в начале месяца и готовности приступить к тренировкам.

Рестарт чемпионата России назначен на 21 июня.

Футболисты РПЛ, заболевшие коронавирусом. Список обновляется