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«Краснодар» прошел тестирование на коровирус — положительных тестов нет. Сулейманов уже выздоровел

18:31
Магомед-Шапи Сулейманов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Магомед-Шапи Сулейманов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Футболисты, тренерский штаб и персонал «Краснодара» прошли тестирование на COVID-19. Как информирует клубная пресс-служба, все тесты дали отрицательный результат.

На данный момент в «Краснодаре» нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

20 мая нападающий Магомед-Шапи Сулейманов сообщил о своем выздоровлении после болезни в начале месяца и готовности приступить к тренировкам.

Рестарт чемпионата России назначен на 21 июня.

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Дополнительная информация:

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=136901

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