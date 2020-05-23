«Краснодар» прошел тестирование на коровирус — положительных тестов нет. Сулейманов уже выздоровел
18:31
Футболисты, тренерский штаб и персонал «Краснодара» прошли тестирование на COVID-19. Как информирует клубная пресс-служба, все тесты дали отрицательный результат.
На данный момент в «Краснодаре» нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
20 мая нападающий Магомед-Шапи Сулейманов сообщил о своем выздоровлении после болезни в начале месяца и готовности приступить к тренировкам.
Рестарт чемпионата России назначен на 21 июня.
Футболисты РПЛ, заболевшие коронавирусом. Список обновляется
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