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«Краснодар» прервал семиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ, одержав первую победу с августа

Алексей Михайлов

«Краснодар» обыграл ЦСКА (4:2) в матче 14-го тура РПЛ.

После этой победы «быки» прервали семиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ.

В предыдущий раз «Краснодар» побеждал в чемпионате 29 августа — в игре 6-го тура против «Ростова» (1:0). После этого краснодарцы пять раз сыграли вничью (2:2 с «Крыльями Советов», 1:1 с «Акроном», 0:0 с «Оренбургом», 3:3 с «Локомотивом» и 1:1 с «Балтикой») и дважды проиграли (2:3 «Зениту» и 1:2 «Родине»).

После 14 матчей «Краснодар» набрал 26 очков и расположился на третьем месте в чемпионате, но еще может опуститься ниже в случае победы «Спартака» в матче против «Акрона» 8 ноября. Аналогичная ситуация и с ЦСКА, набравшим такое же количество очков, что и «Краснодар».

В следующем туре «Краснодар» 22 ноября сыграет в гостях против московского «Динамо», а ЦСКА 21 ноября примет «Ахмат».

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
4:2
ЦСКА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
5
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
Илья Самошников
Илья Самошников

Рубин

 10 1 2
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