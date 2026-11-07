«Краснодар» прервал семиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ, одержав первую победу с августа

«Краснодар» обыграл ЦСКА (4:2) в матче 14-го тура РПЛ.

После этой победы «быки» прервали семиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ.

В предыдущий раз «Краснодар» побеждал в чемпионате 29 августа — в игре 6-го тура против «Ростова» (1:0). После этого краснодарцы пять раз сыграли вничью (2:2 с «Крыльями Советов», 1:1 с «Акроном», 0:0 с «Оренбургом», 3:3 с «Локомотивом» и 1:1 с «Балтикой») и дважды проиграли (2:3 «Зениту» и 1:2 «Родине»).

После 14 матчей «Краснодар» набрал 26 очков и расположился на третьем месте в чемпионате, но еще может опуститься ниже в случае победы «Спартака» в матче против «Акрона» 8 ноября. Аналогичная ситуация и с ЦСКА, набравшим такое же количество очков, что и «Краснодар».

В следующем туре «Краснодар» 22 ноября сыграет в гостях против московского «Динамо», а ЦСКА 21 ноября примет «Ахмат».