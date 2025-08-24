«Краснодар» повторил рекорд чемпионата России по разнице забитых голов

В воскресенье, 24 августа, «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» со счетом 6:0 в матче 6-го тура РПЛ. В седьмой раз в истории чемпионата России гости добились победы с разностью в шесть мячей. При этом «Краснодар» повторил и свое достижение — два года назад те же 0:6 на своем поле получили от южан «Химки». Трижды соперников (дважды в Тюмени и однажды в Екатеринбурге) унижал «Спартак», по разу — «Рубин» и «Балтика». Любопытно, что историческое достижение балтийцев пришлось на матч в Грозном, когда «Ахмат» тренировал работающий ныне в Самаре Магомед Адиев. Кроме того, домашнее поражение со счетом 0:6 есть в пассиве у «Томи». Однако сибиряки в сезоне-2016/17 принимали «Ростов» лишь формально. Игра прошла на поле ростовского стадион «Олимп-2».

Самые крупные гостевые победы в чемпионатах России (без учета матчей на нейтральном и чужом полях)

Дата Клуб Город Хозяева Счет 17.07.1993 Спартак Екатеринбург Уралмаш 8:2 22.10.1995 Спартак Тюмень Динамо-Газовик 6:0 05.07.1998 Спартак Тюмень Тюмень 6:0 30.04.2022 Сочи Казань Рубин 6:0 02.04.2023 Краснодар Химки Химки 6:0 13.04.2024 Грозный Балтика Ахмат 7:1 24.08.2025 Краснодар Самара Крылья Советов 6:0

«+6» — лучшая разность в истории «Краснодара». Помимо «Крыльев» и «Химок» по шесть безответных мячей от «быков» получили футболисты «Урала». Дело было весной 2016 года — еще на стадионе «Кубань». Зато исторические семь голов в ворота тех же «Химок» видели уже зрители стадиона, который сейчас называется «Ozon Арена».

Самые крупные победы в истории «Краснодара»

Дата Турнир Главный тренер Матч Разность 10.04.2016 Премьер-лига Олег Кононов Урал (д) — 6:0 +6 02.04.2023 Премьер-лига Владимир Ивич Химки (г) — 6:0 +6 24.08.2025 Премьер-лига Мурад Мусаев Крылья Советов (г) — 6:0 +6 18.09.2020 Премьер-лига Мурад Мусаев Химки (д) — 7:2 +5 21.09.2012 Премьер-лига Славолюб Муслин Мордовия (д) — 6:1 +5 10.07.2008 Второй дивизион Владимир Волчек Сочи-04 (д) — 5:0 +5 24.07.2014 Лига Европы Олег Кононов Калев (д) — 5:0 +5 25.09.2014 Кубок России Олег Кононов Сокол (г) — 5:0 +5 31.03.2019 Премьер-лига Мурад Мусаев Анжи (д) — 5:0 +5 13.12.2020 Премьер-лига Мурад Мусаев Локомотив (д) — 5:0 +5 05.12.2020 Премьер-лига Мурад Мусаев Ротор (д) — 5:0 +5 30.03.2025 Премьер-лига Мурад Мусаев Факел (д) — 5:0 +5

Самарская публика видела только один более провальный домашний матч «Крыльев» на высшем уровне. В июне 1946 года куйбышевцы проиграли «Динамо» со счетом 0:8. Причем играющий тренер волжан Виктор Новиков не смог переиграть Алексея Хомича с 11-метровой отметки. В российской истории «-6» приключались с «Крыльями» только один раз — в гостях у ЦСКА в последнем туре чемпионата-2018/19.

Самые крупные поражения в российской истории «Крыльев Советов»