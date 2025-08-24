«Краснодар» повторил рекорд чемпионата России по разнице забитых голов
В воскресенье, 24 августа, «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» со счетом 6:0 в матче 6-го тура РПЛ. В седьмой раз в истории чемпионата России гости добились победы с разностью в шесть мячей. При этом «Краснодар» повторил и свое достижение — два года назад те же 0:6 на своем поле получили от южан «Химки». Трижды соперников (дважды в Тюмени и однажды в Екатеринбурге) унижал «Спартак», по разу — «Рубин» и «Балтика». Любопытно, что историческое достижение балтийцев пришлось на матч в Грозном, когда «Ахмат» тренировал работающий ныне в Самаре Магомед Адиев. Кроме того, домашнее поражение со счетом 0:6 есть в пассиве у «Томи». Однако сибиряки в сезоне-2016/17 принимали «Ростов» лишь формально. Игра прошла на поле ростовского стадион «Олимп-2».
Самые крупные гостевые победы в чемпионатах России (без учета матчей на нейтральном и чужом полях)
|
Дата
|
Клуб
|
Город
|
Хозяева
|
Счет
|
17.07.1993
|
Спартак
|
Екатеринбург
|
Уралмаш
|
8:2
|
22.10.1995
|
Спартак
|
Тюмень
|
Динамо-Газовик
|
6:0
|
05.07.1998
|
Спартак
|
Тюмень
|
Тюмень
|
6:0
|
30.04.2022
|
Сочи
|
Казань
|
Рубин
|
6:0
|
02.04.2023
|
Краснодар
|
Химки
|
Химки
|
6:0
|
13.04.2024
|
Грозный
|
Балтика
|
Ахмат
|
7:1
|
24.08.2025
|
Краснодар
|
Самара
|
Крылья Советов
|
6:0
«+6» — лучшая разность в истории «Краснодара». Помимо «Крыльев» и «Химок» по шесть безответных мячей от «быков» получили футболисты «Урала». Дело было весной 2016 года — еще на стадионе «Кубань». Зато исторические семь голов в ворота тех же «Химок» видели уже зрители стадиона, который сейчас называется «Ozon Арена».
Самые крупные победы в истории «Краснодара»
|
Дата
|
Турнир
|
Главный тренер
|
Матч
|
Разность
|
10.04.2016
|
Премьер-лига
|
Олег Кононов
|
Урал (д) — 6:0
|
+6
|
02.04.2023
|
Премьер-лига
|
Владимир Ивич
|
Химки (г) — 6:0
|
+6
|
24.08.2025
|
Премьер-лига
|
Мурад Мусаев
|
Крылья Советов (г) — 6:0
|
+6
|
18.09.2020
|
Премьер-лига
|
Мурад Мусаев
|
Химки (д) — 7:2
|
+5
|
21.09.2012
|
Премьер-лига
|
Славолюб Муслин
|
Мордовия (д) — 6:1
|
+5
|
10.07.2008
|
Второй дивизион
|
Владимир Волчек
|
Сочи-04 (д) — 5:0
|
+5
|
24.07.2014
|
Лига Европы
|
Олег Кононов
|
Калев (д) — 5:0
|
+5
|
25.09.2014
|
Кубок России
|
Олег Кононов
|
Сокол (г) — 5:0
|
+5
|
31.03.2019
|
Премьер-лига
|
Мурад Мусаев
|
Анжи (д) — 5:0
|
+5
|
13.12.2020
|
Премьер-лига
|
Мурад Мусаев
|
Локомотив (д) — 5:0
|
+5
|
05.12.2020
|
Премьер-лига
|
Мурад Мусаев
|
Ротор (д) — 5:0
|
+5
|
30.03.2025
|
Премьер-лига
|
Мурад Мусаев
|
Факел (д) — 5:0
|
+5
Самарская публика видела только один более провальный домашний матч «Крыльев» на высшем уровне. В июне 1946 года куйбышевцы проиграли «Динамо» со счетом 0:8. Причем играющий тренер волжан Виктор Новиков не смог переиграть Алексея Хомича с 11-метровой отметки. В российской истории «-6» приключались с «Крыльями» только один раз — в гостях у ЦСКА в последнем туре чемпионата-2018/19.
Самые крупные поражения в российской истории «Крыльев Советов»
|
Дата
|
Турнир
|
Главный тренер
|
Матч
|
Разность
|
26.05.2019
|
Высший дивизион
|
Миодраг Божович
|
ЦСКА (г) — 0:6
|
-6
|
24.08.2025
|
Высший дивизион
|
Магомед Адиев
|
Краснодар (д) — 0:6
|
-6
|
29.03.1992
|
Высший дивизион
|
Виктор Антихович
|
Спартак (г) — 0:5
|
-5
|
09.04.1994
|
Высший дивизион
|
Валерий Богданов
|
Спартак (г) — 0:5
|
-5
|
14.08.1994
|
Высший дивизион
|
Александр Аверьянов
|
Ротор (г) — 0:5
|
-5
|
06.11.1994
|
Высший дивизион
|
Александр Аверьянов
|
Динамо Ст (г) — 0:5
|
-5
|
27.07.1996
|
Высший дивизион
|
Александр Аверьянов
|
Балтика (г) — 0:5
|
-5
|
22.07.1998
|
Высший дивизион
|
Александр Аверьянов
|
Алания (г) — 0:5
|
-5
|
10.04.2005
|
Высший дивизион
|
Гаджи Гаджиев
|
ЦСКА (г) — 0:5
|
-5
|
03.11.2012
|
Высший дивизион
|
Андрей Кобелев
|
Спартак (д) — 0:5
|
-5
|
08.07.1995
|
Высший дивизион
|
Александр Аверьянов
|
Спартак (д) — 1:6
|
-5
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0