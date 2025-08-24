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«Краснодар» повторил рекорд чемпионата России по разнице забитых голов

Кирилл Бурдаков
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В воскресенье, 24 августа, «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» со счетом 6:0 в матче 6-го тура РПЛ. В седьмой раз в истории чемпионата России гости добились победы с разностью в шесть мячей. При этом «Краснодар» повторил и свое достижение — два года назад те же 0:6 на своем поле получили от южан «Химки». Трижды соперников (дважды в Тюмени и однажды в Екатеринбурге) унижал «Спартак», по разу — «Рубин» и «Балтика». Любопытно, что историческое достижение балтийцев пришлось на матч в Грозном, когда «Ахмат» тренировал работающий ныне в Самаре Магомед Адиев. Кроме того, домашнее поражение со счетом 0:6 есть в пассиве у «Томи». Однако сибиряки в сезоне-2016/17 принимали «Ростов» лишь формально. Игра прошла на поле ростовского стадион «Олимп-2».

Самые крупные гостевые победы в чемпионатах России (без учета матчей на нейтральном и чужом полях)

Дата

Клуб

Город

Хозяева

Счет

17.07.1993

Спартак

Екатеринбург

Уралмаш

8:2

22.10.1995

Спартак

Тюмень

Динамо-Газовик

6:0

05.07.1998

Спартак

Тюмень

Тюмень

6:0

30.04.2022

Сочи

Казань

Рубин

6:0

02.04.2023

Краснодар

Химки

Химки

6:0

13.04.2024

Грозный

Балтика

Ахмат

7:1

24.08.2025

Краснодар

Самара

Крылья Советов

6:0

«+6» — лучшая разность в истории «Краснодара». Помимо «Крыльев» и «Химок» по шесть безответных мячей от «быков» получили футболисты «Урала». Дело было весной 2016 года — еще на стадионе «Кубань». Зато исторические семь голов в ворота тех же «Химок» видели уже зрители стадиона, который сейчас называется «Ozon Арена».

Самые крупные победы в истории «Краснодара»

Дата

Турнир

Главный тренер

Матч

Разность

10.04.2016

Премьер-лига

Олег Кононов

Урал (д) — 6:0

+6

02.04.2023

Премьер-лига

Владимир Ивич

Химки (г) — 6:0

+6

24.08.2025

Премьер-лига

Мурад Мусаев

Крылья Советов (г) — 6:0

+6

18.09.2020

Премьер-лига

Мурад Мусаев

Химки (д) — 7:2

+5

21.09.2012

Премьер-лига

Славолюб Муслин

Мордовия (д) — 6:1

+5

10.07.2008

Второй дивизион

Владимир Волчек

Сочи-04 (д) — 5:0

+5

24.07.2014

Лига Европы

Олег Кононов

Калев (д) — 5:0

+5

25.09.2014

Кубок России

Олег Кононов

Сокол (г) — 5:0

+5

31.03.2019

Премьер-лига

Мурад Мусаев

Анжи (д) — 5:0

+5

13.12.2020

Премьер-лига

Мурад Мусаев

Локомотив (д) — 5:0

+5

05.12.2020

Премьер-лига

Мурад Мусаев

Ротор (д) — 5:0

+5

30.03.2025

Премьер-лига

Мурад Мусаев

Факел (д) — 5:0

+5

Самарская публика видела только один более провальный домашний матч «Крыльев» на высшем уровне. В июне 1946 года куйбышевцы проиграли «Динамо» со счетом 0:8. Причем играющий тренер волжан Виктор Новиков не смог переиграть Алексея Хомича с 11-метровой отметки. В российской истории «-6» приключались с «Крыльями» только один раз — в гостях у ЦСКА в последнем туре чемпионата-2018/19.

Самые крупные поражения в российской истории «Крыльев Советов»

Дата

Турнир

Главный тренер

Матч

Разность

26.05.2019

Высший дивизион

Миодраг Божович

ЦСКА (г) — 0:6

-6

24.08.2025

Высший дивизион

Магомед Адиев

Краснодар (д) — 0:6

-6

29.03.1992

Высший дивизион

Виктор Антихович

Спартак (г) — 0:5

-5

09.04.1994

Высший дивизион

Валерий Богданов

Спартак (г) — 0:5

-5

14.08.1994

Высший дивизион

Александр Аверьянов

Ротор (г) — 0:5

-5

06.11.1994

Высший дивизион

Александр Аверьянов

Динамо Ст (г) — 0:5

-5

27.07.1996

Высший дивизион

Александр Аверьянов

Балтика (г) — 0:5

-5

22.07.1998

Высший дивизион

Александр Аверьянов

Алания (г) — 0:5

-5

10.04.2005

Высший дивизион

Гаджи Гаджиев

ЦСКА (г) — 0:5

-5

03.11.2012

Высший дивизион

Андрей Кобелев

Спартак (д) — 0:5

-5

08.07.1995

Высший дивизион

Александр Аверьянов

Спартак (д) — 1:6

-5

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Федорищев о поражении «Крыльев Советов» от «Краснодара» со счетом 0:6: «Так нельзя, мужики!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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