"Краснодар" опубликовал расписание летнего супертурнира с участием ЦСКА, "Спартака" и "Ростова"

"Краснодар" на своем официальном сайте опубликовал информацию о проведении летом в Австрии супертурнира с участием клубов РПЛ.

В турнире на "Кубок Матч Премьер" также примут участие ЦСКА, "Спартак" и "Ростов". По данным "СЭ", победитель получит 100 тысяч евро.

Игры пройдут в австрийском городе Пеллау на стадионе "Шпортплац ТСВ Пеллау". По регламенту соперники сыграют каждый с каждым в один круг. В случае ничейного результата по итогам 90 минут победителя в матче определит серия пенальти. За победу в основное время команда получит 3 очка, за победу в серии пенальти – 2, за поражение в серии пенальти – 1 очко.

Предварительный календарь игр "Краснодара" на турнире:

27 июня: "Краснодар" – ЦСКА,

30 июня: "Краснодар" – "Ростов",

4 июля: "Спартак" – "Краснодар".

Летом в Австрии пройдет супертурнир клубов РПЛ